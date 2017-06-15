FETÖ'cü astsubay Niğde'de yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda, muvazzaf Başçavuş A.P. gözaltına alındı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda, muvazzaf Başçavuş A.P. gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK içerisindeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Başçavuş A.P. gözaltına alındı.
A.P'nin Edirne'de FETÖ'nün "mahrem imam" yapılanmasında görev aldığı iddia edildi.