Çapkın'ın 'duruşmanın kapalı yapılması' talebi reddedildi

FETÖ'den yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebi mahkemece reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebi mahkemece kabul edilmedi.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada Çapkın’ın savunmasına geçildi.



Mahkeme heyeti başkanı, Çapkın’ın savunmasına geçilmeden önce, avukatı Fahrettin Kocagöz’ün dün bir dilekçe vererek delil dinletilmesi amacıyla duruşmanın kapalı yapılmasını talep ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının görüşünü sordu.



Taleple ilgili mütalaasını açıklayan savcı, söz konusu talebin reddedilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de Çapkın’ın avukatının bu talebinin reddine hükmetti.



Daha sonra savunmasını yapan Çapkın, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğunu belirtti. Çapkın, tahliye gerekçesinde tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğunun yazıldığını anlattı.



Duruşma Çapkın’ın savunmasıyla sürüyor.