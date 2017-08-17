Mahkeme başkanından FETÖ sanıklarının avukatlarına tepki

Muğla'da, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın dördüncü duruşmasının altıncı oturumu sona erdi.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının altıncı oturumu sona erdi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasının fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, sanıklar eski astsubaylar Ahmet Koçan ve Serkan Elçi'nin esas hakkındaki savunmalarının ardından avukatları da savunmalarını yaptı.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davada artık karar aşamasına gelindiğini ve esas hakkında savunmaları aldıklarını söyledi.



DALGA GEÇER GİBİ 'BAŞKAN 6 AY SONRASINA BİZE GÜN VERSİN.' DEMİŞLER



Bazı avukatların mazeret bildirerek duruşmalara katılmadığına dikkati çeken Baştoğ, "Biz de kendileriyle temas kurarak esas hakkındaki savunmaları için uygun bir gün bildirmelerini istedik. Ama maalesef bazı avukatlarımızdan olumlu dönüş almadık. Bazı sanık avukatları dalga geçer gibi 'Başkan 6 ay sonrasına bize gün versin.' demişler." diye konuştu.



Mazeret bildiren avukatların başka illerdeki duruşmalara girip girmediklerini araştırdıklarını anlatan Baştoğ, ancak birçok avukatın bu duruşmalara da mazeretli veya mazeretsiz katılmadıklarını öğrendiklerini aktardı.



Araştırma sonucunda bazı sanık avukatlarının samimi olmadıkları kanaatine vardıklarını dile getiren Baştoğ, şöyle devam etti:



"Sanıklara avukatlarla iletişim kurması için süre veririz ama iletişim kuramazsanız barodan avukat talebinde bulunuruz. Savunması bitmeyen hiçbir sanığı Ankara veya diğer illerdeki duruşmalara göndermem. Bununla ilgili gereken yazıları yazdım. Çünkü bizim davamız karar aşamasına geldi. Bir yere yetişme çabamız yok ama hem bu dosyayla uğraşıp hem de elimizdeki diğer dosyaları da takip ediyoruz. Hiçbir art niyetimiz yok, bunun karşılıklı olması lazım. Avukatların gün vermesi gerekiyor. Avukatlar gelmezse baronun atayacağı avukatlarla duruşmaya devam edeceğiz."



Sanıklar Gökhan Güçlü ve Davut Uçum'un avukatı Deniz Akbulut'un tutuklandığını hatırlatan Baştoğ, sanıklara avukat bulup bulamayacaklarını sordu. Sanıklar ise aileleriyle yapacakları görüşmenin ardından talepte bulunabileceklerini söylediler.



Ara verilen duruşmaya yarın sabah yedinci oturumla devam edilecek.