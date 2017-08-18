Mahkeme Başkanından FETÖ sanığına sert tepki! Hikaye anlatma

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Ali Sarıbey, esas hakkında savunmasını yaptı.



Sarıbey'in savunmasında diğer sanıklar gibi Marmaris'e kendilerinden önce saat 00.00-02.00 arasında helikopterlerle başka bir timin gelerek saldırı gerçekleştirdiği iddiasında bulunması üzerine, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün mahkeme başkanından söz aldı.



"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." misali sanıkların üzerine atılı suçlamaları bastırmaya çalıştığına dikkati çeken Düzgün, "Burada zaman mefhumu konusunda açıklama yapmak durumundayım. Dosyaya tereddütleri gidermek için gerekli delilleri sunduk. Ambulansın olay yerine gelişi, şehitlere ilk müdahale saati ve hastaneye getirilme saati açıkça yazmaktadır." dedi.



Buna rağmen birçok sanığın delillerle sunulan saatlerden farklı açıklama yaptığını vurgulayan Düzgün, şöyle konuştu:



"Olayla ilgili zaman mefhumu hakkında çok sağlıklı beyan veremedikleri düşünülen bazı tanıklar için sanıklar 'Savcılık olayı karartmaya çalışıyor.' izlenimi vermeye çalışıyor. İki üç tanığın ifadesini ele alıp kimseyi yanıltmaya kalkmayın. Şehitlerin katilinin kim olduğu açıktır. Bu saatlerle ilgili kimseye yanıltmaya kalkmayın. Dosyaya sunduğumuz tanıkların tamamına yakını çatışmaların 03.30 dan itibaren yaşandığı belirtiyor."



"DELİLLER 8 AYDIR ÖNÜNÜZDE MEVCUT"



Bazı sanıkların, savcılığın sunduğu deliller arasındaki radar ve kamera kayıtlarında çelişkiler bulunduğu ve bunu açıklayamadığı yönündeki iddiaları üzerine Düzgün, "Radar ve kamera kayıtları ile ilgili savcılık her türlü araştırmayı yaptı ve delillerle bunu dosyaya sundu. Siz sadece işinize gelen kısımları aktarmaya çalışıyorsunuz. Ben yeni olan bir şey söylemedim. Bu belgeler zaten 8 aydır sizin önünüzde mevcut. Bu delillerin hepsi önünüzdeki dosyada mevcut. Ama siz işinize gelen kısımları aktarmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



SARIBEY, AĞABEYİ ADINA KAYITLI HATA BYLOCK YÜKLEMİŞ



Esas hakkında savunmasını yapan Ali Sarıbey, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını ancak ağabeyinin Turgutlu Cumhuriyet Savcısına verdiği, "Şahsıma ait olmakla birlikte hiçbir suretle tarafımca kullanılmayan ve FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşılan, şahıs tarafından kullanılan hatta indirilen ve kullanılan ByLock programı nedeniyle mağdur oldum. Şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması istiyorum." şeklindeki İfadesinin ardından suçlandığını dile getirdi. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Savcı seni nereden tanısın, ifadeyi alan savcının sana ne garezi var." değerlendirmesinde bulundu.



Baştoğ, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin isim üzerinden yaptıkları araştırmada ByLock kaydına rastlanmadığını ancak ağabeyi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen hattın sanık Ali Sarıbey tarafından kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.



Bu açıklamanın ardından sesini yükselten Sarıbey'i uyaran Baştoğ, "Ali Sarıbey, sesini yükseltmeden konuş, mahkemeye saygılı ol. Savunmanı tamamla." dedi.



Sarıbey’in savunmasının sonunda 2 sayfa hikaye anlatacağını ve kendini bu hikayeyle savunacağını belirtmesi üzerine Baştoğ, "Hikaye anlatma, savunmanı toparla. Savunma yapman için hikaye anlatmana gerek yok. Bize 2 sayfa hikaye okuma." diye konuştu.



Sarıbey'in avukatının da esas hakkında savunma yapmasının ardından duruşmaya pazartesi sabahına kadar ara verildi.