Mağdur esnaftan "mezarlı" protesto

Zonguldak kent merkezinde belediyenin yaptığı çalışmayı tamamlamamasına tepki gösteren esnaf, yola temsili mezar yaptı.

Zonguldak'ta patlayan su borusunun tadilatı sonrası kazılan yerin kapatılmadığını öne süren bir esnaf, yola temsili mezar yaparak belediyeyi protesto etti.



İddiaya göre, kent merkezindeki Fevzipaşa Caddesi'nde dükkanı bulunan esnaf Korhan Kayhan (39), 3 gün önce patlayan su borusunun tadilatının yapılması için Zonguldak Belediyesi görevlilerine haber verdi.



Yapılan çalışmaların ardından su sızıntısını engelleyen ekiplerin, kazdıkları yeri kapatmadan çalışmalarını tamamladığı iddia edildi. Bunun üzerine Kayhan, yoldan geçen vatandaşların düşüp zarar görmemesi için yetkililere bir kez daha haber verdi.



Aramalarına rağmen ekiplerin gelmemesine tepki gösteren Kayhan, yolun kazılan bölümüne kaldırılan parke taşlarından temsili mezar yaptı.



"Ruhuna Fatiha" yazısı konulan mezara yoldan geçen vatandaşların durup dua etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.



Kayhan, su patlağı için belediye ekiplerinin çalışma yapmalarının ardından yolu kapatmadan gittiklerini öne sürdü.



Yoldan geçenlerin takılıp düşeceğini yetkililere bildirdiğini belirten Kayhan, şöyle konuştu:



"İşlemin sıraya konulacağını söylediler. 2 gündür buranın kapatılmasını bekliyoruz. 10-15 gün sonra bu yolun tamamının yapılacağı söyleniyor. Bu kadarcık yerin yapılmadığı yerde, büyük tadilatın nasıl yapılacağını merak ediyorum. İnşallah yaptığım bu protestoyla bu sokak güzelleşir. İnsanlar takılarak, düşmesin diye böyle bir mezar şekli verdim. Bu da küçük bir tepki oldu. Esprili bir şekilde yaklaştık. Amacımız başkanımızı rencide etmek değildi. Ama biz hizmet istiyoruz. Bu şekildeki hizmeti bugün toprağa gömmüş olduk."