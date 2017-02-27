Mağdur çocuk ve kadınlar için özel ifade odaları

Malatya Adliyesinde mağdur çocuk ve kadınların ifadelerinin alınması için "adli görüşme odaları" hazırlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatının ardından Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca 23 ilde başlatılan çalışma kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasının ikinci katında adli görüşmeler için özel odalar oluşturuldu.



Duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) sahip, çocukların kendilerini daha rahat ve iyi hissetmelerini sağlamak için oyuncakların da olacağı odalar, 3 Nisan'da hizmete girecek.



Cumhuriyet Savcısı Kemal Uslu'nun sorumlu olarak görevlendirildiği adli görüşme odalarında, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen, faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan, öncelikli mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurlarının ifadeleri alınacak.



"Adli görüme odaları"nı basın mensuplarına tanıtan Uslu, Türkiye genelinde belirlenen illerdeki adliyelerde görüşme odaları kurulduğunu söyledi.



Uslu, odalarda kırılgan grupların ifadelerinin alınacağın belirterek, "Mağdur, suça sürüklenen ve tanık çocuklar ile cinsel suç mağdurlarının ifadeleri burada alınacak. Burada bir ev ortamı oluşturmaya çalıştık. İfadeler burada sosyolog, psikolog gibi uzman kişiler tarafından alınacak." dedi.



Uslu, çocukların artık ifade sırasında savcıların odasında veya mahkeme salonlarında bulunmayacağını ve ifadelerinin bu özel donanımlı odalarda alınacağını sözlerine ekledi.