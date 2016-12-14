Mağaralardan çıkmaya dahi cesaret edemeyecekler

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Bütün sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz ve bu konuda kararlıyız. Şubat, mart ayında öyle teknolojik gelişmeleri ortaya koyacağız, mağaralardan çıkmaya dahi cesaret edemeyecekler." dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaretine partililere hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın hain ve insanlık düşmanı bir örgüt olduğunu söyledi.



Bu ve önceki saldırıların, hain terör örgütünün akıbetini değiştirmeyeceğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"Sakın hiç kimse bu örgütü bundan sonra gözünde büyütmesin. Meclis'te görüşlerini savunan partiye açık açık buradan soruyorum; açık destek verdiğiniz PKK, Kandil'e gidip destek aldığınız, talimat aldığınız o gözü dönmüş adamlar bu terör örgütünü kurarken sonrasında ortaya koyduğu amaçlardan hangi birisini elde etti, hiçbirini. Tam anlamı ile söylüyorum sıfır. Dağa kaçırıp sonra terörist yaptığınızın cenazesine gidiyorsunuz. Güya taziyesine gidiyorsunuz. Ailelerine ne söylüyorsunuz? Size oy veren insanları öldürenlerin tabutunu sırtlıyorsunuz. Peki ailelerine ne söylüyorsunuz? Kürt siyasetçisiyiz diye ortada geziyorsunuz, milletvekilisiniz, belediyeleriniz var. Hangi yolu yaptınız? Bu milletin gençleri için yaptığınız spor salonları nerede? Gençlik merkezi, okuma salonları, sinemalar, tiyatrolar nerede? Yapımı için destek verdiğiniz havaalanı var mı?"



"BURADA BİR TEK EŞ BAŞKAN VAR; O DA HAKKARİ'NİN KENDİSİDİR"



Bakan Soylu, Hakkari'nin sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlattı.



Hakkari'de yaşam koşullarını daha ileriye götürebilmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Eylül, ekim ayında yıllardır buraya getiremedikleri suyu getireceğiz ve insanlarımız burada da su ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacaklar. Yollar, asfaltlar yapılacak hiçbir endişeniz olmasın. Çünkü burada eş başkan yok. Burada bir tek eş başkan var; o da Hakkari'nin kendisidir, Hakkarilidir, Hakkari'den başkası değildir. Ama bunlar yapılmasın diye iş makinelerini yakan, işçilerini, müteahhitlerini, mühendislerini öldürdükleri yollar, havaalanları var mı? Var. O örgüte destek veriyor musunuz vermiyor musunuz diye insanları sorgu suale alıp, insanların ticari hayatlarını alt üst edebilmek için ellerinden geleni ortaya koyanlar var."



TERÖRLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİ HAMLESİ



Süleyman Soylu, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru adım adım gittiğine dikkati çekti.



Buna tahammül edemeyenler olduğunu anlatan Soylu, "(Biz Türkiye'ye çelme takmaya çalışıyoruz, her çelme takmaya çalıştığımızda hem Türkiye güçleniyor hem onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki halka güçleniyor, buna tahammül edemiyoruz. Onun için Türkiye'ye karşı şiddetimizi artırıyoruz) diyorlar ama milletin şiddeti de onlara karşı artıyor." değerlendirmesini yaptı.



Soylu, bütün sınır duvarlarını inşa ettirdiklerini belirtti. Bundan böyle teröristin malını geçireceksin, silah geçireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını bildiren Soylu, şöyle konuştu:



"Bir taraftan Ağrı'dan, Tendürek'ten, Iğdır'dan bütün sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz ve bu konuda kararlıyız. Şubat, mart ayında öyle teknolojik gelişmeleri ortaya koyacağız, göreceksiniz mağaralardan çıkmaya dahi cesaret edemeyecekler. Şimdi bir tanesi ile uğraşamıyorlar, o gün birçok tanesi geldiği zaman ne yapacaklarını inanın şaşırıp hareket kabiliyetleri ortadan kalkacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teknik ve teknolojik, yol güvenliğinden tutun da şehirler içerisinde insanımızın güvenlik tehdidini ortaya koyabilecek bütün hazırlıklarımızı inşallah en kısa zamanda gerçekleştirmek için adımlarımızı çok seri bir şekilde atıyoruz."

Kaynak: AA