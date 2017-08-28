'Maganda kurşunuyla' yaşıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlerinin damında "maganda kurşunuyla" vurulan Hasan Haraç'ın (11) sırtına isabet eden mermi çıkarılamadı.

Reyhanlı'ya bağlı Değirmen Karşı Mahallesi'ndeki evlerinin damında çalışan babasının yanında duran Haraç'ın sırtına, 20 gün önce bir düğünden ateşlenen mermi isabet etti.



Olay sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Haraç, burada bir ameliyat geçirdi ancak riskli olmasıyla nedeniyle sırtına isabet eden mermi çıkartılamadı.



Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen çocuk, sırtında kalan mermi nedeniyle sol kol ve parmaklarını oynatmakta zorluk çekiyor.







Baba Murat Haraç, oğlunun yanında durduğu sırada bir anda yere yığıldığını anlattı.



Olay sonrası zor günler yaşadıklarını ifade eden baba Haraç, "Ameliyat oldukça riskli olması ve yaşının küçüklüğü nedeniyle mermi alınamadı. Bunu ilerleyen zamanlarda yapacaklar. Sol kolunda ve parmaklarında hareket eksikliği var. İnşallah bugünleri aşacağız.'' diye konuştu.







14 YAŞINDAKİ EYLEM'İ DE BİR MAGANDA KURŞUNU FELÇ ETMİŞTİ



Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 14 yaşındaki Eylem Ateş'in yaralanması olayıyla ilgili ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Ç.E. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldığını bildirdi.



Kapağan, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



Soruşturma süreciyle ilgili de bilgi veren Kapağan, olayla ilgili ilk olarak şüpheli K.K'nin gözaltına alındığını ancak beyanları doğrultusunda asıl şüpheli olarak Ç.E'nin yakalandığını hatırlattı.



Ç.E'nin eldeki mevcut deliller çerçevesinde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını anımsatan Kapağan, şöyle devam etti:



"Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Ç.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep edildiği ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve söz konusu soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 11 Ağustos'ta bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'in belden aşağısı felç olmuştu.



