En mutlu günü, ölüm günü oldu!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu damat hayatını kaybetti.

Parapara Mahallesi'nde amcasının kızıyla dünya evine girmeye hazırlanan Mustafa Alkan'ın (23) düğününde havaya rastgele ateş açıldı. Damat Alkan, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.



Bir anda yere yığılan Alkan, yakınlarınca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.