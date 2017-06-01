Maden ocağında mahsur kalan işçilerden birinin cesedine ulaşıldı

Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.



İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Tayfun Keskin (34) ile Volkan Köroğlu'na (32) ulaşılabilmesi için tahkimatın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu tahliye ekipleri ve çevre ocaklardan gelen madenciler çalışmalarını sürdürüyor.



Mahsur kalan işçilerden Köroğlu'nun cesedine, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından ulaşıldı. Ocak içerisinden çıkarılan Volkan Köroğlu'nun cesedi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi.Bu arada morg önüne gelen Köroğlu'nun yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ocakta mahsur kalan diğer işçi Tayfun Keskin'in kurtarılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında iki gün önce tavanın çökmesi sonucu meydana gelen göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kalmıştı.