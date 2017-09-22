Maden işletmelerine 3 milyon lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 110 maden şirketine yaklaşık 3 milyon lira ceza verildi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 110 maden şirketine iş yerlerindeki çeşitli eksikliklerden dolayı 2 bin 775 lira ile 118 bin 764 lira arasında değişen toplam 2 milyon 996 bin 818 lira idari para cezası uyguladı.



Şirketlerin tahakkuk eden para cezalarını bir ay içinde ödemeleri tebliğ edilirken, ayrıca 66 madene de denetimlerde belirlenen eksiklikleri tamamlaması için bugünden itibaren 3 ay süre verildi.