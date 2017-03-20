Maden işçilerini taşıyan servis aracı ile tır çarpıştı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, maden işçilerinin bulunduğu servis aracının tırın dorsesine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, maden işçilerinin bulunduğu servis aracının tırın dorsesine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan Ramazan Kekik'in kulandığı 16 KC 130 plakalı servis aracı, Piribeyler mevkisinde Asım Köklü yönetimindeki 78 YD 054 plakalı kereste yüklü tırın dorsesine çarptı.



Kazada, Sadullah Duman ve Musa Çetin olay yerinde yaşamını yitirdi, 7'si ağır 22 kişi yaralandı.



Yaralılardan biri Bursa'nın Harmancık ilçe devlet hastanesine, diğerleri ise ambulanslarla ve çevredeki araç sahiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.