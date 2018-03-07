Maden işçilerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla TSK'nın talebi doğrultusunda alınan arazi aracı ile malzemeler, törenle sınıra gönderildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler ile sendikanın yöneticileri ve personelinin, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla düzenlediği kampanyayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) talebi doğrultusunda alınan arazi aracı ile çeşitli malzemeler, törenle sınıra gönderildi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık diledi.

"Bugün o bölgede teröristlere karşı ordumuzun, polisimizin, jandarmamızın ve korucumuzun verdiği mücadele bizim için değil" diyen Çınar, "Bu mücadele terörle mücadele gibi görünse de emin olunuz ki dünyanın egemen egoist ve zalimlerine karşı savaştır. Bu emperyalistlere uşaklık yapan, köpeklik yapan ama maalesef Müslüman çocukları da olsa bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Gelecekte bütün dünyanın çocukları, yeni nesiller bu teröristleri, Müslümanların en zor zamanlarında onlara eziyet eden, onları sömüren emperyalistlere uşaklık edenler olarak hatırlayacak ve lanetleyeceklerdir. Bugün Afrin'de mücadele vermekte olan o yiğitler ve kahramanlarımızı tarih göklere çıkaracaktır ve asla unutmayacaktır. Ben burada sendika ve kurum yöneticileri ile bütün işçi kardeşlerimizi bu alın terleriyle kazandıkları parayla yapmış oldukları bağışlardan, gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.