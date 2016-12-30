Madde bağımlısı 150 genç rehabilite edilecek

Batman'da hayata geçirilen "Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik ile Güzel Bir Geleceğe" projesi tanıtıldı

Batman'da Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) iş birliği ile madde bağımlısı 150 gencin rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik ile Güzel Bir Geleceğe" projesi, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.



Vali Ahmet Deniz, Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, gençlerin madde bağımlısı haline gelmemesinin en büyük arzusu olduğunu dile getirerek, madde bağımlığını "çağın hastalığı" olarak niteledi.



"Bu hastalığı Avrupa, ABD ile kıyasladığımız zaman madde kullanan insan sayımız oldukça az, bu sevindirici tarafı ama bizi üzen tarafı ise artış trendi yüksek olması. Asıl sıkıntımız burada başlıyor." diyen Deniz, manevi değerlerine sahip, ülkesini seven kişiler yetiştirdikleri zaman gençleri bu sistemin dışına çıkarmış olacaklarını belirtti.



Terör örgütlerinin uyuşturucudan ciddi gelirler elde ettiğini vurgulayan Deniz, "Maalesef çocuklarımızın zehirlenmesinde en büyük rol hain PKK terör örgütündedir. İşte Lice'de gördük. Milyonlarca kök uyuşturucuyu asker ve korucular söktü. Bu bir gerçek. Onun için terör azaldıkça uyuşturucu da azalacak. Terörle mücadelemiz neyse uyuşturucu ile de aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız." ifadelerini kullandı.



GENÇLER İŞE YERLEŞTİRİLECEK



Deniz, proje kapsamında 150 gencin eğitimden geçeceğini ve TSO tarafından işe yerleştirileceğini bildirerek, kentin güzel çalışmalarla anılmasını istediklerini kaydetti.



Madde bağımlısı gençlerin, önce sigara içtiğini, bu nedenle büyüklerin sigara içmeyi bırakması gerektiğine dikkati çeken Deniz, "Denetimler artacak. Evlerimizde çocuklarımıza örnek olalım. Herkes sigara bıraksın. 'Sigarayı sen de bırak' diyerek böyle bir kampanya başlatalım." dedi.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Batman'da 150 gencin çeşitli eğitimlerden geçerek rehabilite edileceği projenin tutarının 225 bin avro olduğunu dile getirerek, TÜİK verilerine göre en çok madde bağımlısının bulunduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu vurguladı.



"Bölgede 13-20 yaş grubu müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyel ya madde bağımlısıdır ya da terörün kucağında. Tabii ki bizler alternatif üretmek zorundayız. Bu proje önemli. En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır." diyen Altındağ, gençleri önemsediklerini aktardı.



Toplantıya, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, TSO Başkanı Kadir Demir, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.



