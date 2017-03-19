Maçta 6 gol var, kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor maçı 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mossoro ile duvar pası yapan Adebayor, Kardemir Karabükspor ceza sahasına girdi. Togolu futbolcu, kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutunu çekti. Ahmet Şahin üzerine gelen topu kontrol etti.



16. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Visca ile duvar pası yapan ve sağ kanattan son çizgiye kadar inen Caicara'nın ceza sahasına ortasında arka direkte Doka topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



28. dakikada Kardemir Karabükspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Seleznov, Caicara'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Seleznov, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



32. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Visca, Mossoro'nun pası ile sağ kanattan ceza sahasına girdi. Visca'nın altıpas üzerine yerden gönderdiği sert topa Adebayor dokunamadı, geriden gelen Doka yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde üstten auta gitti.



37. dakikada konuk ekip, Seleznov ile ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Traore, üç rakibinden sıyrılıp, savunmanın arkasına sarkan Seleznov'a pasını gönderdi. Seleznov, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Seleznov, sağ kanattan bindiren Bliznichenko'ya pasını gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Bliznichenko'nun yerden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2



50. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü attı. Sol kanattan Alparslan Erdem'in yerden ortasında penaltı noktası üzerindeki Visca gelişine topa sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-2



59. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpasa yakın bir noktada topa kafayı vuran Adebayor, takımının üçüncü golünü attı: 3-2



72. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Barış Başdaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Seleznov, dar açıdan çok sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.



77. dakikada Kardemir Karabükspor, skora 3-3'lük eşitliği getirdi. Tanase'nin kullandığı frikikte kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu ceza sahasında önünde bulan Papp, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3



81. dakikada Adebayor, Dany'den kurtardığı topla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Adebayor, topu Mustafa Pektemek'e çıkardı. Mustafa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Napoleoni), Visca, Mossoro (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Doka (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Adebayor



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Barış Başdaş, Gaman, Dany, Papp, Ceyhun Gülselam, Poko (Dk. 73 Ermin Zec), Bliznichenko (Dk. 82 Skulason), Traore (Dk. 89 İlhan Depe), Tanase, Seleznov



Goller: Dk. 16 Doka, Dk. 50 Visca, Dk. 59 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Seleznov (Penaltıdan), Dk. 48 Bliznichenko, Dk. 77 Papp (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Seleznov, Dk. 39 Traore, Dk. 41 Bliznichenko, Serdar Deliktaş (İlk yarı bitiminde), Dk. 90+1 İlhan Depe (Kardemir Karabükspor), Emre Belözoğlu (İlk yarı bitiminde) (Medipol Başakşehir)