Macron'un Senato'da sandalye sayısı düştü

Fransa'daki Senato seçiminde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sandalye kaybederken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin senatör sayısı arttı.

Fransız kamu televizyon kanalı France Info'nun İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı seçim sonuçlarına göre, kısmi seçimde parlamentonun üst kanadı Senato'da görev yapan 348 senatörden 170'i değişti.



Seçimde Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin Senato'daki sandalye sayısı 29'dan 24'e düştü.



Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin önderliğindeki ittifak ise 171 senatöre sahip oldu. İttifakın daha önce 142 sandalyesi bulunuyordu.



Sosyalist Partinin önderliğindeki Sosyalist Grubu 86 olan senatörünü 96'ya çıkarken, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin liderliğindeki Komünist, Cumhuriyetçi ve Vatandaş Grubunun sandalyesi 18'den 10'a indi.



Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği liderliğindeki ittifakının senatör sayısı 30'dan 41'e yükseldi. Aşırı sağcı Ulusal Cephe 2 sandalyesini korurken, mecliste hiçbir gruba bağlı olmayan 4 senatör yer alıyor.



Senato seçimlerinde tek Türk kökenli aday Metin Yavuz seçilemedi. Yavuz, Cumhuriyetçiler Partisinden Val-de-Marne bölgesinden aday olmuştu.



Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'ndaki Senato'da görev yapmak için bin 996 aday başvurmuştu.



Fransa'da senatörler 6 yıllığına seçiliyor. Sistemde her üç yılda bir senatonun bir bölümü yenileniyor. Milletvekili genel seçiminden farklı olarak Senato seçimlerinde halk değil, sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor. Seçilmişler, senatörlerin aday olduğu seçim bölgesindeki "seçilmiş kişiler" anlamına geliyor.