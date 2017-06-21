Macron'un ittifakında çatlak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ittifak kurduğu MoDem'in lideri Adalet Bakanı Bayrou bakanlıktan istifa etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou Adalet Bakanlığı görevinden istifa etti.



Seçim öncesi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hareketi hakkında soruşturma başlatılan Bayrou'nun istifasını Macron'a sunduğu ve bugün açıklanacak yeni kabinede yer almayacağı bildirildi.



Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi ile MoDem'in seçim vaatleri arasında yer alan siyasi yaşamın finansmanındaki şeffaflıklara ilişkin çalışmanın da planlayıcısı olan merkez sağ lider Bayrou'nun akşam saatlerinde basın açıklaması yapması bekleniyor.







Aynı hareketten kabineye giren AB Bakanı Marielle de Sarnez'in de bakanlıktan istifa ettiği ve MoDem'in Ulusal Meclis'te liderliğini Sarnez'in yapacağı bildirildi.



MoDem'den Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard ise dün bakanlıktan istifa etmiş, Goulard, MoDem hakkındaki soruşturmayı istifasına gerekçe göstermişti.