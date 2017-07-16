Macron'dan "Trump" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek aylarda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil olması konusuna çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Macron, Journal le Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Trump yönetiminin ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.



Trump'ın iklim anlaşmasının mahiyetini anladığını ifade eden Macron, "Trump, gelecek aylarda (Paris İklim Anlaşması) ile ilgi bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. ABD'nin tekrar anlaşmaya geri dönmesi için neler yapılması gerektiğine dair detaylı konuştuk." ifadelerini kullandı.



Macron, ABD kamuoyunun iklim anlaşmasında kalınmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesini istediğini belirterek, ABD ile ilişkiyi sürdürmenin önemine işaret etti.



Trump, haziran ayında yaptığı konuşmada, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuştu. İklim değişikliğiyle ilgili anlaşmaya 2015 yılında yaklaşık 200 ülke onay vermişti.



Trump, Macron ile perşembe günü Elysee Sarayı'nda görüşmüş ardından cuma günü Champs Elysee Meydanı'nda 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları çerçevesinde askeri geçit törenini izlemişti.