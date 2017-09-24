Macron'a senato seçiminde şok

Fransa'daki Senato seçiminde iktidardaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin sandalye sayısı düşerken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sandalye sayısı arttı.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği kısmi seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sandalye kaybetti.



Senatonun 170 koltuğunun yeni sahibinin belirlendiği seçimin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin senatodaki sandalye sayısı 29'dan 23'e düştü.



Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi 142 olan senatör sayısını 149'a yükseltirken, yine merkez sağ Merkezci Birlik Grubu'nun 42 olan sandalye sayısı 48'e çıktı.



Sosyalist Partinin önderlik yaptığı Sosyalist Grubunun senatör sayısı 86'dan 68'e inerken, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin liderliğindeki Komünist, Cumhuriyetçi ve Vatandaş Grubunun sandalye sayısı 18'den 9'a düştü.



Avrupa Demokratik ve Sosyal Seferberlik Grubunun senatör sayısı 16'dan 13'e inerken, aşırı sağcı Ulusal Cephe 2 sandalyesini korudu.



Hiçbir gruba bağlı olmayan senatör sayısı 35 olurken, 1 senatör ise henüz belirlenmedi.



Senato seçimlerinde tek Türk kökenli aday olan Val-de-Marne bölgesinden Cumhuriyetçiler Partisinden Metin Yavuz ise seçilemedi.



Fransa'da bir senatör 6 yıllığına seçilirken, uygulanan sistemle her üç yılda bir, senatonun bir bölümü yenileniyor.



Seçime, Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'nda 6 yıl boyunca görev yapmak için bin 996 aday başvurmuştu.



Milletvekili genel seçiminden farklı olarak, senato seçimlerinde halk değil, sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor. Bunlar, senatörlerin aday olduğu seçim bölgesindeki "seçilmiş kişiler" anlamına geliyor. Fransa'da sayıları yaklaşık 162 bin olan senatör ve milletvekilleri, bölge, departman ve belediye meclislerinin üyeleri, senatörleri seçmek için oy verebiliyor.