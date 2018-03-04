Macron ve Ruhani Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin telefon görüşmesinde Suriye'deki insani durumu ele aldıkları bildirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki liderin, Suriye'deki insani durumu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, mevkidaşını, Suriye rejimine, Doğu Guta'da kuşatılmış nüfusa karşı düzenlenen saldırılara son vermek, insani yardımların ulaşması ve tahliyelerin yapılması için gerekli baskıyı uygulamaya çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Macron'un görüşmede, BMGK'nin 2401 sayılı ateşkes kararını uygulama konusundaki İran'ın sorumluluğunun altını çizdiği bildirildi.

İki liderin, gelecek günlerde Birleşmiş Milletler ile sahada somut neticeler almak, insani yardımların ulaşması ve ateşkesi sağlamak için beraber çalışma konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken, Fransa için bunun bir öncelik olduğu ve Macron'un, Ruhani ile bu konularda bu hafta yeniden bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği ve ziyarette bu konuların gündeme geleceği bildirildi.

Kaynak: AA