Macron ve Al Sani ile Katar'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin krize çözüm üretmek için yaptıkları temasları birbirleriyle paylaştıkları görüşmede, bölgedeki gerilimin ivedilikle düşürülmesi gerektiği vurgulandı.



Liderler, mevcut gerilimin, yaptırımlar değil, ancak diyalog ve müzakere ile çözülebileceğine, bu yöndeki çabaların desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.



Terörün her türüne karşı olduklarını ifade eden liderler, keyfi tasarruflara mahal bırakmayacak biçimde terör örgütlerinin net bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.



Liderler, önümüzdeki süreçte yakın temas içerisinde olma hususunda da mutabık kaldı.