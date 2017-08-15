Macron foto muhabirinden şikayetçi oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Marsilya'daki tatili sırasında "kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir foto muhabirinden şikayetçi oldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin kendisini taciz ettiğini kaydetti.



Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinin Phocaean bölgesinde eşi Brigitte Macron ile tatil yapan Macron, foto muhabirinin "özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğunu" savundu.



Macron, tatilini, Talabot park isimli villaların olduğu, özel güvenlik birimleri tarafından korunan bir bölgede geçiriyor.



Foto muhabirinin, Macron'u, villasının dışında motosikletiyle takip ettiği ve bunu tehlikeli şekilde yaptığı, geçen pazar günü de özel bir mülke izinsiz girdiği bildirildi.