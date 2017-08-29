Macron dış politika önceliklerini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, en önemli önceliklerinin terörizmle savaş olması gerektiğini bildirdi.

Macron, Büyükelçiler Toplantısı'nda büyükelçilere hitap ederek dış politika önceliklerini açıkladı.



Ülkesinin önceliklerini güvenlik, bağımsızlık ve etki kavramları çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Macron, "Bence en önemli önceliğimiz terörizmle savaş olmalı." dedi.



DEAŞ'ın düşmanları olduğunu vurgulayan Macron, "Irak ve Suriye'de barışın sağlanması Fransa için hayati bir önceliktir." dedi.



Suriye konusunda, eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir temas grubunun görüşme yapacağını belirten Macron, Suriye krizinin ana aktörlerinin bu toplantıya katılmasının beklendiğini kaydetti.



Macron, Suriye'deki kimyasal silahların kullanımı konusunda Rusya ile yaptıkları iş birliğinin somut sonuçlar verdiğini ifade etti ancak ayrıntı vermedi.



Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de hukuk devleti ile kurulacak yeni yapıyla işlenen suçların da cezasız kalmayacağını kaydetti.



AFRİKA



Afrika'nın sadece krizler kıtası olmadığını belirten Macron, "Afrika aynı zamanda geleceğin kıtasıdır, onu yalnız bırakamayız." diye konuştu.



Sahel Afrikası'ndaki askeri varlıklarının politik bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Macron, bölgeye özel bir temsilci göndereceğini de kaydetti.



Macron, Afrika, Akdeniz ve Avrupa arasında, göç krizini de kapsayacak şekilde entegre bir birliktelik oluşturma çabaları kapsamında yakın zamanda Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'yu ziyaret edeceğini söyledi.



İRAN



İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Macron, "Fransa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlılığını tekrar yineliyorum." ifadesini kullandı.