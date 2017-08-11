Maçka'daki terör operasyonu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta iki güvenlik görevlisi ile bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında devam etmekte olan operasyonel faaliyet esnasında sağlanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.