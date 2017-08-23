Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.