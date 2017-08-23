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23 Ağustos 2017 18:58 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2017 18:59

Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: fetöcü askerlermaçka ilçe jandarma komutanlığı


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