Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya nota

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Macaristan yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Macaristan'da faaliyet gösteren tüm eğitim kurumlarının ülkedeki yasalara uyması gerektiği vurgulanarak, ''Bugün kabul edilen yasanın hedefi tamamen bu. Bunu reddeden tüm yaklaşımlar yanlış. Bu yüzden hem ABD hem de Almanya'nın maslahatgüzarları bakanlığa çağrıldı.'' ifadelerine yer verildi.



