Macaristan, sınırlarındaki tel örgüye elektrik verecek

Macaristan, sığınmacı girişini durdurmak için Sırbistan sınırında inşa edilen ikinci tel örgüye elektrik verilecek.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan-Sırbistan sınırına inşa edilen tel örgülerin sığınmacı akınını durdurarak sadece Macaristan'ı değil Avrupa Birliği'ni (AB) de koruyacağını savundu.



150 kilometrelik alanda inşa edilen tel örgünün 1 Mayıs'a kadar bitirilmesinin planlandığını, tel örgülerin termal kamera ve diğer teknolojik donanıma sahip olacağını belirten Kovacs, "Yeni 'akıllı tel örgü'nün teknik kapasitesi öncekine göre çok daha yüksek. İleri teknoloji sayesinde tel örgüye insan hayatını tehlikeye atmayan elektrik de verilecek. Bu sistem merkeze ve nöbetçilere sığınmacıların nereden sınırını geçmeye çalıştığı bilgisini gönderecek.'' diye konuştu.



Öte yandan birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıları şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri gönderdiğini iddia ediyor.