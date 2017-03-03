Macaristan'dan Türkiye'ye destek! yanınızdayız

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'deki temaslarını Macar Haber Ajansına (MTI) değerlendirdi.



Macaristan'ın Türkiye'nin müttefiki ve dostu olduğunu vurgulayan Szijjarto, darbe girişiminin çok önemli bir olay olduğunu ve bu yüzden buna verilecek cevabın da aynı şekilde ciddi olması gerektiğini kaydederek, "Macaristan, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında. 15 Temmuz darbe girişiminden daha çok darbe girişiminde bulunanların hukuku konusunda endişelenen Avrupa'daki sesleri de reddediyor." dedi.



Macaristan'ın terör örgütleri arasında ayrım yapmadığına dikkati çeken Szijjarto, "Macaristan, uluslararası kamuoyunda dillendirilen terör örgütleri arasında ayrım yapılması konusunu kabul etmiyor. Terör örgütü terör örgütüdür ve onlarla mücadele edilmesi gerekli." şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın istikrarı Türkiye'de başlar"



Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirten Szijjarto, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'nin istikrarı hem Macaristan hem de tüm Avrupa için çok önemli. Avrupa'nın istikrarı Türkiye'de başlar. Aynı şekilde Ankara ve Brüksel arasındaki iş birliği derinleştirilmeli çünkü Türkiye'nin rekabet gücü dinamik bir şekilde düzelirken AB'ninki bozuluyor.''