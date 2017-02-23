Macaristan, Sırbistan sınırına yeni tel örgü çekecek

Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Lazar, sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini, sınır bölgesinde kurulacak konteynerlere taşınacağını belirterek, ''Öncelikle 400 kişilik kapasiteye sahip bölge oluşturulacak. Ülke genelinde açık veya kapalı kamplardaki sığınmacılar da kontrol bölgesine nakledilecek. Sığınmacılar ülkede serbestçe dolaşamayacak.'' şeklinde konuştu.



Macaristan'a 2017 yılında ciddi sayıda yasa dışı sığınmacının gelebileceğini iddia eden Lazar, ''Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.'' ifadelerini kullandı.



Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.