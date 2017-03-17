Macaristan'dan AB'ye Türkiye tepkisi

Macaristan Başbakanı Orban, "Kendi güvenliğimizi Türklerin eline verip bu arada da onları gereksiz konularda eleştiriyor, saldırıyor ve kınıyoruz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Avrupa Birliğince (AB) birçok konuda haksızca eleştirildiğini belirterek, "Kendi güvenliğimizi Türklerin eline verip bu arada da onları gereksiz konularda eleştiriyor, saldırıyor ve kınıyoruz. Bu zekice bir politika değil." dedi.



Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye’nin birçok konuda AB tarafından haksızca eleştirildiğini belirten Orban, ''Türkler ile anlaşmak gerekli. Kendi güvenliğimizi Türklerin eline verip bu arada da onları gereksiz konularda eleştiriyor, saldırıyor ve kınıyoruz. Bu zekice bir politika değil.'' şeklinde konuştu.



Macaristan-Sırbistan sınırında ikinci tel örgü inşasının devam ettiğini, Türkiye’den büyük gruplarla sığınmacıların gelmesi halinde bile bu tel örgülerin bu akını durduracağını iddia eden Orban, ‘’Daha önce de dediğim gibi, Türkler ile varılan mutabakata paralel bir şekilde hızlıca tel örgüler inşa edilmeliydi. Avusturya ve Almanya’daki insanlar rahat bir şekilde uyuyabilir çünkü Macarlar Avrupa’nın dış sınırlarını koruyor.'' dedi.

SIRBİSTAN VE HIRVATİSTAN SINIRLARINA JİLETLİ TEL ÖRGÜ ÇEKMİŞLERDİ



Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.



Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "Derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini duyurmuştu.



Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra o güne kadar yapılandan daha yüksek ve güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini bildirmişti.