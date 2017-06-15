Macaristan'dan AB kota sistemine tepki

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ve sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Avrupa Birliği'nin (AB), yasal zorunluluğa rağmen mülteci almayı reddeden Macaristan hakkında yasal işlem başlatmasına tepki gösterdi.



Bakan Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ve sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Macaristan'ın sığınmacıların belirli kota ile üye ülkelere dağıtılma fikrine karşı çıktığını belirten Lazar, ülkesinin bu kapsamda bugüne kadar bir tek sığınmacı bile almadığını ve almayacağını söyledi.



Diğer AB üyesi ülkelerle dayanışma içinde olan Macaristan'ın çabaları neticesinde sığınmacıların Balkan rotası üzerinden Almanya ve Avusturya'ya gidişlerinin durdurulduğunu dile getiren Lazar, ''Brüksel'dekiler, Macar hükümetinin ve parlamentosunun bu konuda duruşunu değiştirmesini istiyorlar ama buna imkan yok. Oy verenlerin bu konudaki duruşları açık.'' dedi.



Bugüne kadar sadece 20 bin sığınmacının dağıtılmasının, kota sisteminin yürümediğini açık bir şekilde ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunan Lazar, ''Bugüne kadar sadece 20 bin kişi yerleştirilebildi, yani program yürümedi. Bu sadece Vişegrad Grubu Ülkeleri yüzünden değil bilakis AB üye ülkelerinin karşı çıkmasından dolayı gerçekleşmedi. Alınan kararı bir, iki ülke dışında kimse uygulamıyor.'' ifadelerini kullandı.



Sığınmacı kotasının Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'un Avrupa için öngördüğü plana uyduğunu da ileri süren Lazar, ''Avrupa'da 98 bin 255 sığınmacıyı zorunlu şekilde AB ülkelerine dağıtmak istiyorlar. Bu, George Soros'un Avrupa yöneticilerine dikte ettiği plana uyuyor.'' şeklinde konuştu.



AB Komisyonundan 13 Haziran'da yapılan açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB Konseyi kararlarından doğan sorumluluklarını ihlal ederek sığınmacı almadığına dikkat çekilerek, "Bu çerçevede, önceki Yeniden Yerleştirme Raporu'nda belirtildiği üzere Komisyon, bu 3 üye ülke hakkında ihlal prosedürü başlatmaya karar vermiştir." ifadeleri kullanılmıştı.