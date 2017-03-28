Macaristan'dan AB'ye 'ulusal alana müdahale' tepkisi

AB'nin üye ülkelere müdahale ettiğini savunan Macaristan hükümeti, "Brüksel durdurulmalı" sloganıyla ulusal danışma kampanyası başlatacak.

Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB), üye ülkelere müdahale ettiğini belirterek, bu konuda Macar halkının fikrinin sorulacağını bildirdi.



Hükümetin resmi Facebook hesabından yapılan "Brüksel'i durduralım" paylaşımıyla ülke genelinde bu hafta "ulusal danışma" kampanyası başlatılacağı belirtildi.



Brüksel'in birçok alanda üye devletlerin alanına müdahalede bulunduğu ve böylelikle ulus devletlerin egemenliğini tehdit ettiği savunulan açıklamada, "Ana mesaj, Brüksel durdurulmalı olacak. Ulusal danışma kapsamında vatandaşlara 6 soru yöneltilerek fikirleri alınacak. Anketleri 20 Mayıs'a kadar geri yollayabilirsiniz. Sizin fikriniz de bizim için önemli." ifadelerine yer verildi.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere hükümet yetkilileri birçok platformda Brüksel'de görev yapan bürokratların üye ülkelerin yetki alanlarına müdahalede bulunarak, ulus devletlerin egemenliklerini tehdit ettiğini savunuyor.