Macaristan 115 sığınmacıyı sınırında engelledi

Macaristan'a yasa dışı yollardan girmeye çalışan 115 kişi sınır bölgelerinde engellendi.

Sığınmacıların girişini engellemek için Sırbistan sınırına çift tel örgü çeken Macaristan'a son 3 günde yasa dışı yollardan girmeye çalışan 115 kişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.



Macaristan Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 3 günde ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 115 kişi sınır bölgelerinde yakalandı.



Açıklamada, 29 Mayıs-11 Haziran arasında 352 sığınmacının ülkeye girişine izin verilmediği de ifade edildi.



Macaristan, sığınmacı akışını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.



Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.



Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.