Macaristan'da ney rüzgarı

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde verilen konsere Macarlar ilgi gösterdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde verilen ney konseri Macarlardan ilgi gördü.



Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde neyzen Halil İbrahim Doğan'dan eğitim alan öğrencilerin oluşturduğu Budapeşte Neyhane Grubu tarafından konser verildi.



Macarlar tarafından ilgiyle izlenen konser sonrası katılımcılara Türk tatlıları ve içecekleri ikram edildi.



Etkinliğe katılan neyzen Janos Gerzson, ilk duyduğunda sesinden çok etkilendiği bu enstrümanı araştırıp ney üflemeyi öğrenmeye başladığını söyledi.



Doğan'dan 4 ay eğitim aldığını belirten Gerzson, "Hocamızla kısa bir süre geçirmemize rağmen çok şey öğrenme fırsatımız oldu. Kendisi ile en kısa zamanda tekrar çalışmayı umuyoruz.'' dedi.



Grubun haftada bir kez bir araya gelerek pratik yaptığını anlatan Gerzson, gelecekte konserler vererek neyi tanıtmayı istediklerini sözlerine ekledi.



Neyzen Faruk Gürbüz ise bir bendir ve 5 neyzenden oluşan Budapeşte Neyhane Grubunun iki yıl önce Yunus Emre Enstitüsünde aldıkları dersler sonrası kurulduğunu ve sürekli beraber çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Konsere Macarların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Gürbüz, bu etkinlikte Rast ve Hüseyni makamında eserler çaldıklarını dile getirdi.