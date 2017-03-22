Macaristan'da "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergi açıldı

Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür'ün "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergisi Budapeşte'de açıldı

Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür'ün, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde açılışı yapılan "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergisine Macarlar büyük ilgi gösterdi.



"İNSAN/İNSANLIK/PORTRE" SERGİSİ



Macar Çağdaş Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünde "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve Budapeşte Fotoğraf Festivali Organizatörü Mucsy Szilvia tarafından açıldı.



Açılışta konuşan Mucsy, bir çok müze ve kültür merkezinin yer aldığı Budapeşte Fotoğraf Festivali'ne, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin de katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Bu festivalin amacı geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirmek. Bu akşam geniş katılımla düzenlenen bu programdan dolayı çok mutluyuz.'' dedi.



Büyükelçi Fakılı da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek için önemli programlar düzenlediğini, Murat Gür'ün başarılı çalışmalarının Macar halkına ulaştırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür ise sergide yer alan fotoğrafların Türkiye'ye kültürel olarak yakın bölgelerde ve yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın eseri olduğuna dikkati çekerek, Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile Budapeşte'de böylesi bir sergiyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.



Program sonrası davetlilere Türk tatlıları ve içecek ikram edildi.



Fotoğraf sergisi 21 Nisan'a kadar açık kalacak.