Macaristan'da Hattuşaş sergisi

Budapeşte Büyükelçiliği ve Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezince Hititlerin başkenti Hattuşaş ile Hattuşaş'a ev sahipliği yapan Çorum'u tanıtan sergi açıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Macaristan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Laszlo Szöke ve Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı yaptı.



Çorum Milletvekili Kurt yaptığı açıklamada, Budapeşte'de milletvekili heyetiyle birlikte, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve tarımdaki gelişmelerle ilgili konferansa katıldıklarını ve Türkiye'nin bu konuda attığı adımları tanıttıklarını söyledi.



Budapeşte'de düzenlenen sergiye de değinen Kurt, etkinliğin, Budapeşte Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Boğazdere Kaymakamlığı ve Çorum İl Kültür Müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulduğunu belirterek, ''Hattuşaş'ı anlatan Macar Hititolokumuzun bilgilendirmesiyle burada geniş bir katılımla bu akşamki sergiyi ve defileyi düzenledik. Bu akşam Çorum'u, Hattuşaş'ı ve Hitit uygarlığını tanıtarak Türkiye ile ilgili soruları cevaplandırdık.'' dedi.



Kurt, açılışa Macaristan Cumhurbaşkanı Başdanışmanının katılmasının önemli olduğuna değinerek, ''Sayın Cumhurbaşkanının eşi Türkiye'ye geldiğinde Çorum'u, Hattuşaş'ı gezmek istemiş. Cumhurbaşkanının Başdanışmanını yollaması bizi şereflendirdi.'' dedi.



Dr. Laszlo Szöke de sergide yaptığı konuşmada, Macaristan Cumhurbaşkanının düzenlenen program ve sergi hakkında bilgi aldığını belirterek, ''Cumhurbaşkanı Janos Ader eşiyle birlikte 2015 yılında Hattuşaş'ı ziyaret etti ve bölgeye hayran kaldı. Kendisi bölge hakkında, 'Buradaki eserler olmadan dünya tarihi hakkında tam bilgi elde etmek mümkün değil' yorumunu yapmıştı. Bu fırsatı bize tanıdıkları için de Türk dostlarımıza müteşekkirim.'' diye konuştu.



Çorum Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş'ın 1986 yılında dünya kültür mirası listesine alındığını, kendilerinin de düzenledikleri programlarla bölgeyi daha çok kişiye tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.



Avrupa'da ilk defa Budapeşte'de düzenlenen tanıtım programının önemli olduğunu ve sergiyi Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu diğer ülkelerde de açmayı planladıklarını belirten Soğukoluk, sergide Hitit dönemi kıyafetlerinin yanı sıra Hattuşaş Örenyeri ve Yazılıkaya açık hava tapınağına ait resimler yer aldığını aktardı.