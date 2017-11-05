'Macaristan'da cami olmayacak' açıklamasına tepki gösterildi

Macar İslam Hakları Koruma Derneğince Macaristan iktidar partisi Fidesz Meclis Grup Başkanı Gergely Gulyas'ın "Macaristan'da cami olmayacak." açıklamasına tepki gösterildi.

Macar İslam Hakları Koruma Derneğince Macaristan iktidar partisi Fidesz Meclis Grup Başkanı Gergely Gulyas'ın "Macaristan'da cami olmayacak." açıklamasına tepki gösterildi.



Dernek tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'da cami işlevi gören birçok ibadethane bulunduğu ve hepsinin kontrol edilebilir olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Gergely Gulyas'ın, İslam dininin vecibelerinin yerine getirilmesini ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmesi ve bu kapsamda kullandığı, 'Macaristan'da camiler olmayacak' şeklindeki açıklaması bizi şoke etti." ifadeleri yer aldı.



Gulyas'ın, İslam'ın Macaristan'da resmi din olarak kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçen yıl düzenlenen konferansa katıldığı belirtilen açıklamada, bugün ise birçok uluslararası anlaşmada, Avrupa Birliği (AB) kanunlarında ve Macaristan anayasasında yer alan özgürlüklerin kısıtlanması konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi.



MACARİSTAN'DA SON DÖNEMDE İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER ARTIŞTA



Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai'nin belediye başkanlığını yaptığı, hiçbir Müslümanın yaşamadığı Asotthalom kentinde cami ve minare yapımı, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesinin yasaklanması kararı alınmıştı.



Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen bir forumda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımın ve torunlarımın şeriatın gölgesinde yaşamasını istemiyorum. Bir yerde Müslümanlar toplu halde yaşadıkları zaman eninde sonunda İslam hukukunu yürürlüğe sokulmasını isteyeceklerdir. Bu sadece Müslümanlara değil o bölgede yaşayan herkese geçerli olacak. Biz Aziz Istvan'ın ülkesinin halifelik olmasını istemiyoruz." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.



Yaklaşık 30 bin Müslümanın yaşadığı Macaristan'da sürekli açık cami bulunmuyor.