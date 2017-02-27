Macaristan, Sırbistan sınırına ikinci tel örgüyü çekmeye başladı

Macaristan, 174 kilometrelik Sırbistan sınırına ikinci tel örgü çekme çalışmalarına başladı.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 174 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırına ikinci tel örgü çekme işlemlerinin başladığını bildirdi.



Bakondi, Magyar Hirlap gazetesine verdiği röportajda, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut jiletli tel örgülerin arkasında 10 kilometrelik alana deneme amacıyla çekilen ''akıllı tel örgünün'' olumlu sonuç verdiğini, bu nedenle tüm sınırda ikinci bir tel örgünün çekilmeye başlandığını açıkladı.



Mevcut tel örgülerin arkasında yapılmaya başlanan tel örgüye termal kamera, gece görüş sistemi, reflektörlerin yerleştirileceğini belirten Bakondi, ayrıca tel örgülere 10-15 santimetrelik aralıklarla alarm konulacağını ifade etti.



Ülkenin etkili gazetelerinden Magyar İdök de ikinci tel örgü yapım çalışmalarının Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Kelebia bölgesinde başladığını bildirdi. Çalışmalar kapsamında bölgeye direklerin yerleştirildiğini kaydeden gazete, hapishanelerdeki tutuklular tarafından yapılması planlan çalışmaların tüm sınırda 60 gün içinde bitirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.



Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Macaristan'a ciddi sayıda yasa dışı sığınmacının gelebileceğini dile getirerek, ''Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.'' diye konuşmuştu.