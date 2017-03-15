Macaristan, AB'ye daha fazla yetki devrine karşı

Macaristan Başbakanı Orban, "Hükümetin sorumlulukları ve yetki alanları ileride de ulusal güçlerin elinde kalmalı." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ulusal hükümetlerin güçlerini koruması ve AB'ye daha fazla yetki verilmemesi gerektiğini belirterek, "Brüksel'i durdurmalı ve sınırlarımızı korumalıyız." dedi.



Başbakan Orban, 1848-1849 yıllarında Avusturya İmparatorluğu'na karşı verilen Özgürlük Savaşı'nın 169. yıl dönümünde düzenlenen etkinlik kapsamında Budapeşte'deki Ulusal Müze'nin önünde toplanan halka hitap etti.



Burada yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne ulusal yetkilerin devredilmesine sınır getirilmesini isteyen Orban, "Hükümetin sorumlulukları ve yetki alanları ileride de ulusal güçlerin elinde kalmalı. Bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin savunulması konusunda önümüzdeki savaşlarda da cesurca yer almalıyız. Brüksel'i durdurmalı ve sınırlarımızı korumalıyız.'' görüşünü dile getirdi.



AB'nin sığınmacıların üye ülkelere dağıtılmasında uygulamak istediği kota sistemini de eleştiren Orban, zorunlu yerleştirmenin engellenmesini istedi.