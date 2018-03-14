Macar polisine taş atana 7 yıl hapis

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile sığınmacılar arasında 2 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak yargılanan Suriyeli Ahmed H, ''terörizm'' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, 30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilmesi kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmed H, "arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Hapis cezasının yanı sıra 10 yıl Macaristan'a girişi de yasaklanan Ahmed H, en erken cezasının 3'te 2'lik kısmını cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalabilecek.

Ahmed H'nin "terörizm" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ABD yönetimi de tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, yaptığı açıklamada, Ahmed H'nin davasını yakından takip edeceklerini belirterek, "ABD, Eylül 2015'te Macaristan-Sırbistan sınırında polisle ilticacılar arasındaki çatışmaya karışan Suriyeli mülteci Ahmed H'nın 'terörizm' değerlendirmesiyle yargılanıp mahkum edilmesinden endişe duymaktadır." ifadelerini kullanılmıştı.

- Olayın geçmişi

Davanın 2016'da görülen duruşmasında, sanığın, polislerden sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde polisler tarafından kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafon ile seslendiği ve 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

Macaristan-Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda, 16 Eylül 2015 tarihinde, Macaristan'ın kapıları açması için yüzlerce sığınmacı kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisi ile sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi üzerine sığınmacılar da polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Kaynak: AA