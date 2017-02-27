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Maç izlemek için hayatlarını tehlikeye attılar

Maç izlemek için hayatlarını tehlikeye attılar

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İstanbulspor ile yaptığı maçı izlemek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, hayatlarını tehlikeye atarak, inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Bazı taraftarlar ise karşılaşmayı inşaat halindeki binanın iskelesinden izledi.
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Gündem 27 Şubat 2017 - 12:08

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