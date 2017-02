Maç heyecanını arkadaşlarının anlatımıyla yaşıyor

Antalya'da doğuştan yüzde 90 görme engeli bulunan Ömer Şentürk, sevdalısı olduğu Antalyaspor'u maçlarda yalnız bırakmıyor.Elmalılı Şentürk'e, maçları arkadaşları dakika dakika anlatıyor.

Gönül verdiği Antalyaspor'un maçlarını kaçırmayan, doğuştan yüzde 90 görme engelli 28 yaşındaki Ömer Şentürk, karanlık dünyasını takımına olan sevgisiyle aydınlatıyor. Elmalılı Şentürk'e, maçları arkadaşları dakika dakika anlatıyor.



Antalya kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Elmalı ilçesinde yaşayan Şentürk, göz kuruması nedeniyle görme engelli olarak dünyaya geldi.



Futbolu çok seven Şentürk, küçük yaşlardan itibaren Antalyaspor'un maçlarını takip etmeye başladı.



Maç günleri büyük bir heyecanla Antalyaspor'un bayraklarıyla süslü odasında uyanan ve annesinin kendisi için akşamdan hazırladığı formayı giyip atkıyı takan Şentürk, marşlar söyleyerek arkadaşlarıyla 110 kilometre uzaklıktaki Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneğine geliyor.



Buradaki taraftarlarla stada yürüyerek giden Şentürk, karşılaşmaları da arkadaşlarının anlatımıyla takip ediyor.

POZİSYONLARI, GOLLERİ TEK TEK ANLATIYORLAR



Ömer Şentürk'ün çocukluk arkadaşı olan ve maç günleri yanından hiç ayrılmayan Yasin Ateş, Şentürk'e maçtaki pozisyonları, golleri anlatıyor. Arkadaşından futbolcuların simalarının nasıl olduğunu dinleyen Şentürk, en fazla Eto'o'nun ayağına top geldiğinde heyecanlanıyor.



Şentürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un iç sahada ve deplasmanda oynadığı bütün maçlara gittiğini ve görme engeline rağmen takımını hiç yalnız bırakmadığını söyledi.



Maç günleri büyük bir heyecan yaşadığını kaydeden Şentürk, "Formamı giyip atkımı takıyorum. Annemle vedalaşıp maça gidiyorum. Gönül gözümle karşılaşmaları izliyorum. Antalyalı olduğum için Antalyaspor bütün takımlardan önce geliyor. Benim için vazgeçilmez bir tutku. Hiç görmememe rağmen yüzlerce kilometre gidip takımımı destekliyorum. Antalyaspor benim için aşkı ve sevgiyi ifade ediyor. Benim vazgeçilmezim. Umarım bir gün Antalyaspor'un şampiyon olduğu günleri de yaşarım." dedi.



"ÖMER MAÇTAKİ HER ANI YAŞIYOR. HOPLUYOR, ZIPLIYOR"



En çok yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu merak ettiğini dile getiren Şentürk, "Eto'o'yu çok seviyorum. Eto'o'nun imzalı bir formasına sahip olmayı isterdim." diye konuştu.



Karşılaşma süresince Şentürk'e maçı anlatan Yasin Ateş de Ömer ile kar kış demeden her maça geldiklerini ifade etti.



Şentürk'ün maçlarda çok heyecanlandığını anlatan Ateş, "Ömer maçtaki her anı yaşıyor. Hopluyor, zıplıyor. Futbolcuların simasını anlatıyorum. Babam da görme engelli olduğu için kalp gözünün açık olduğunu biliyorum. Futbolcuların, stadın nasıl bir şey olduğunu hayalinde kuruyor. Eto'o'nun topu alıp kaleye gitmesinden kalecinin uzun vuruş yapmasına kadar tek tek anlatıyorum." dedi.