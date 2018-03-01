Hükümet müjdeyi verdi maaşlara zam geliyor

2018 yılı itibariyle binlerce emekle için her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması teklif öne sürüldü.

01 Mart perşembe günü itibariyle son dakika emekli zam haberleri gelmeye devam ediyor. Binlerce emekliye her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması teklifi herkesi heyecanlandırdı.

Peki bu zam gerçekleşirse emekliler ne kadar zam alacak? Türkiye Emekliler Derneği'nin "En az yüzde 8 olsun" teklifine, ilgili bakanlıkların vereceği yanıt merakla bekleniyor. İşte son dakika emekli ek zam haberleri ve tüm detayları

EMEKLİ MAAŞI 400 TL ARTABİLİR

Her çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor.

Bunun için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanları, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışılmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor.

Bu 4 yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapması öneriliyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, "1996-1999 yıllarını hiç kesintisiz 360 gün üzerinden sigortalı gösteren vatandaşların emekli maaşları daha yüksek.

Askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapılarak bu 4 yılın tamamının full çalışma gösterilmesi halinde emekli aylığı en az 150, en fazla 400 lira daha yüksek olacaktır" dedi.

2008 yılından sonra çalışanların emekli maaşlarının düşük olacağı yönünde yorumlar olduğuna değinen Nacar, sözlerine şöyle devam etti: "Burada prime esas kazanç önemli. Primlerin yüksekten yatırılması halinde emekli aylığı daha yüksek olacaktır.

Vatandaş isterse emekli aylığını kurumun belirlediği emekli maaşının bile üstünde alabilir. Bunun da yolu prim kazançlarının daha yüksek yatırılmasıdır. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim kazançlarının doğru yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeli.

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL OLABİLİR

Son zamanlarda özellikle emekliliği yaklaşanların bir kısmı, edevlet'i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında, bazı günler ve ayların yanına "Ş" kodu konulduğunu görerek şaşkınlık yaşıyorlar.

Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir.

Şüpheli' anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu.

Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması içinSGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.

Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda.

Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor.

Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok.

Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur.

Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu.

Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.

Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor.

Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor.

Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.

Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100'ü yaşlılık, 6 bin 424'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı.

Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689'u SSK, 21 bin 6'sı Bağ-Kur, 45 bin 405'i iseEmekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı..

EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ

Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Halen maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nin "En az yüzde 8 olsun" teklifine, ilgili bakanlıkların vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Talep hayata geçerse, emeklilerin gelirinde 28 ile 179 lira arasında artış yaşanacak. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı, maaşa göre değişiyor. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödemelerinde 2 kata varan artış yaşanacak. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira. Bu maaşı alan emeklinin eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor.

Oran yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya yükselecek.

Prim borcu olan Bağ-Kur'lulara krediyle emeklilik imkanı için SGK ve Ziraat Bankası protokol imzaladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olanları da kapsıyor.

Durdurulan sürelerinin ihya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da protokol kapsamında" dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da Bağ-Kur'lulara yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi imkanı sağlandığın belirtti. Kredinin ödemesi, emekli aylığıyla yapılacak.

EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda iki kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz artışını da merakla bekliyor.

Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor.

Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak.

Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak.

Şu anda uygulanan net bin 603 lira 12 kuruşluk asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.

Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 405, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf emeklisi.

EMEKLİYE YILDA İKİ KEZ BAYRAM PARASI

Milyonlarca memur ve emekli bayram ikramiyesi için umudunu Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına bağladı.

KPDK, Mart ayında toplanacak. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı.

Çünkü toplantıdan bayram ikramiyesi kararı çıkarsa, diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Bu konudaki promosyon örneği bu beklentileri güçlendiriyor.

Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur-Sen, toplu sözleşme masasında miktarının da 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını talep etmişti.

Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir.

Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" diyor.

ŞARTLARI taşıdığı halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lulara sağlanan kredi fırsatı yaygınlaştırılacak. Aynı imkan, emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu bulunduğu için emekli olamayan çiftçiler için de sağlanacak.

Bunun için Ziraat Bankası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasındaki protokolün bu hafta imzalanması bekleniyor. Ayrıca emeklilik kredisinin, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması gündemde.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesini istemişti.

Eğer bu imkan SSK'lılara da sağlanırsa, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek kişiler, kredi kullanarak muradına erecek. Kredinin geri ödemesini de maaşıyla yapabilecek.

Kaynak: takvim