Maarif Vakfından Cibuti'de dev eğitim hamlesi

Türkiye Maarif Vakfı ve Cibuti Eğitim Bakanlığı arasında üç farklı alanda işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Cibuti'yle üç farklı alanda imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla ülkede büyük eğitim hamlesi başlattı.



TMV Başkanvekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ve TMV Afrika Dairesi Başkanı Tuncay Çilesiz, Cibuti Milli Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ile TMV'ye 50 dönüm arazi tahsis edilmesi, eylül ayından itibaren ülkede ilkokul ve anaokulu düzeyinde eğitim hizmeti verilmeye başlanması ve bir dil okulu kurulması konusunda işbirliği protokolü imzaladı.



İmza sonrası açıklamada bulunan Yavuz, Cibuti'de çok verimli ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, eğitim alanında Türkiye ile Cibuti arasında güçlü işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi.



Cibuti makamlarının tahsis ettiği bir binada gelecek eylülde öğrencilere ilkokul ve anaokulu düzeyinde eğitim vermeye başlayacaklarını anlatan Yavuz, Cibuti'deki bir üniversitede açılacak dil okuluyla da TMV'de istihdam edilecek personelin Fransızca dil eğitimi almasının sağlanacağını kaydetti.



Cibuti devletinin vakfa 50 dönümlük arazi tahsis ettiğini de bildiren Yavuz, buraya da büyük bir eğitim kompleksi inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin Cibuti'de özel bir ekonomik bölge kuracağını hatırlatan Yavuz, bu okullardan mezun olan öğrencilerin burada önemli görev yükleneceğini belirtti.



Somali, Gine ve Nijer'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 18 okul, 12 bina ve 10 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso ve Sao Tome'de de okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzaladı.



Kıtada şu an Uganda, Tanzanya ve Mozambik'le görüşmeleri sürdüren vakıf yetkilileri, yakın zamanda 14 ülkeyi daha ziyaret etmeyi planlıyor.



Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cibutili mevkidaşı Mustafa Muhammed Mahmud'un katılımıyla iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştı.