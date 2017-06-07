LYS'ye biyolojik saatinize göre hazırlanın

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) sayılı günler kaldı.

Öğrencilerin bu süreçte deneme testi mi çözmeliyim yoksa konu mu çalışmalıyım gibi sorularına açıklık getiren eğitimci Nurcan Eğribaş, öğrencilerin LYS’de sınav gününe kadar konu çalışması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere, biyolojik saatleriyle uyumlu çalışma saatleri belirlemelerini söyleyen Eğribaş, ‘’Bazı saatlerde kendinizi agresif veya halsiz hissetmenizin sebebi biyolojik saatinizden kaynaklanıyor’’ dedi.



Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LYS’ye sayılı günler kala hem öğrencileri hem de aileleri sınav stresi sardı. 10 Haziran’da başlayıp 18 Haziran’da sonlanacak olan LYS, 5 oturumda gerçekleşecek.

Son günlerin iyi değerlendirilmesi için tavsiyelerde bulunan Eğribaş, “LYS bilgiyi ölçmeye yönelik bir sınav olduğu için konu çalışmalarına sınav gününe kadar devam edilmeli. Biyolojik saatinize aykırı çalışma saatlerini tercih etmemelisiniz. Vücudun dinç olduğu saatler 08.00 – 12.00 ve 15.00-19.00 arasındadır’’ diye konuştu. Eğribaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışıyorum çalışıyorum ama istediğim gibi verim alamıyorum’ gibi cümlelere sıklıkla rastlarız. Bunun en büyük sebeplerinden biri biyolojik saatimize ters bir saatte ders çalışıyor olmamızdandır. İstikrarlı uyumayı deneyin, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın. Yorulduğunuzda ders çalışmayı bırakın. Gece uykunuzdaki döngülere dikkat edin; uyku döngünüzü mutlaka tamamlayın.”



ÇOCUKLARINIZA YANLARINDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİRİN



Öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasının sadece öğrencinin kendisiyle ilgili olmadığının altını çizen Eğribaş, sınav başarısında anne- babanın etkisinin büyük olduğunu söyledi.Eğribaş, “Bu süreçte veliler stres yüklemesi yapmamalı, iş stresi veya herhangi bir konudaki sorunu çocuklarına yansıtmamalıdır. Çocuklarıyla daha sık bir araya gelmelidirler.“O bizi istemiyor, odasına çekiliyor” diyebilirsiniz. Fakat doğru yaklaşım tarzlarıyla bir araya gelmeye çalışmalısınız. Alanı tamamen ona bırakmamalı veya daraltmamalısınız. O fark etmeden okul başarısını takip etmeli, gidişatı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Olumlu diye düşündüğünüz çoğu cümle onu bunaltabilir. ‘Sana güveniyorum, yaparsın’ gibi cümleler yerine ‘Bu süreçte biz hep yanındayız’ cümlesi daha etkili olacaktır.”