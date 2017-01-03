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03 Ocak 2017 17:11 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2017 17:14

LYS'de 'kısa cevap' dönemi

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı. Buna göre, her testte bazı sorular "kısa cevaplı" olacak.

LYS'de 'kısa cevap' dönemi

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı. Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

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