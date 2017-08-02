LYS'de başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

Edirne Valisi Özdemir, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilk bine giren 16 öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'den Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk bine giren 16 öğrenciyi ve ailelerini kabul etti.



Özdemir, Edirne'deki öğrencilerin, sınavlarda önemli derecelere sahip olduğunu söyledi.



Öğrencilerin fedakarca çalıştığını, velilerin ve öğretmenlerin de onlara destek verdiğini belirten Özdemir, "Gençlerimiz eğitimde, sporda, kültürde Türkiye'de önemli dereceler, başarılar elde ediyor. Akademik başarının yanında spor ve kültürel faaliyetlerde de önemli başarılar var." diye konuştu.



Edirne'nin, Türkiye'nin huzurlu ve güvenli kentlerinden olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:



"Edirne, asayiş anlamında da ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadığımız ve bundan dolayı da güvenlik anlamında problem yaşamadığımız kentlerden birisi. Bütün velilerimiz, ailelerimiz ve gençlerimizin bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Saat 02.00'de, 03.00'de kadın-erkek fark etmeden sokaklarda dolaşabiliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, kimse kimsenin hayatına karışmadan, kimse kimseye müdahale etmeden, demokratik bir şekilde gerçekten bir yaşam biçimi... Bu da yine Edirne'deki eğitimin, kültürün geçmişten gelen bir bilgi birikiminin tezahürü diye düşünüyorum."



Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da kentin LYS'deki başarına ilişkin bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Vali Özdemir, başarılı öğrencilere çeyrek altın hediye etti.



LYS/MF-3 Türkiye 176'ncısı Melis Alara Kolancılar, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini söyledi.



Lise eğitimi boyunca verimli çalıştığını belirten Kolancılar, "Özellikle son yılımda ailemin psikolojik desteği, öğretmenlerimin sorduğum soruları cevaplaması ve bunun yeterli olması başarılı olmama katkı sağladı." dedi.



LYS/MF-3 Türkiye 320'ncisi Buğçe Seray Kangal da İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini aktardı.



Çok yönlü olmanın başarı getirdiğini anlatan Kangal, gelecek yıl LYS'ye girecek öğrencilere düzenli çalışmalarını önerdi.



LYS/MF-4 Türkiye 654'üncüsü Alper Canberk Balcı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih ettiğini kaydetti.



Balcı, hayalindeki mesleği düşünerek tercihlerini yaptığını belirtti.