2017 LYS tercih sonuçları açıklandı
2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçları açıklandı.
2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.
2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.
LYS sonuçları yeniden hesaplandı ÖSYM, ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle 7 bin 84... Eğitim
LYS sonuçları açıklandı 2017 LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr"... Eğitim
Merakla beklenen kılavuz yayımlandı LYS sınavına giren binlerce öğrencilerin merakla beklediği LYS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından... Eğitim
LYS maratonu başladı Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumu (LYS-4)... Eğitim