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08 Ağustos 2017 20:33 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2017 20:34

2017 LYS tercih sonuçları açıklandı

2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçları açıklandı.

2017 LYS tercih sonuçları açıklandı

2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.

Etiketler: lys tercih sonuçları


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