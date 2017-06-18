LYS soru ve cevap anahtarı yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) soru ve cevapları, ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.

Adaylar, 10-11 Haziran'da yapılan LYS-4 (sosyal bilimler), LYS-1 (matematik), 17 Haziran'da uygulanan LYS-2 (fen bilimleri) ve LYS-5 (yabancı dil) ile bugün gerçekleşen LYS-3 (edebiyat-coğrafya) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına, ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.



ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser" niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni bulunmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı uyarısını tekrarladı.