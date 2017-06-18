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18 Haziran 2017 16:10 | Son Güncelleme: 18 Haziran 2017 17:13

LYS soru ve cevap anahtarı yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) soru ve cevapları, ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.

LYS soru ve cevap anahtarı yayınlandı

Adaylar, 10-11 Haziran'da yapılan LYS-4 (sosyal bilimler), LYS-1 (matematik), 17 Haziran'da uygulanan LYS-2 (fen bilimleri) ve LYS-5 (yabancı dil) ile bugün gerçekleşen LYS-3 (edebiyat-coğrafya) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına, ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser" niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni bulunmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı uyarısını tekrarladı.

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