LYS şampiyonları Medipol'de okuyacak

LYS Türkiye birincisi ve üçüncüsü Medipol Üniversitesi'nde tıp eğitimi alacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2017 LYS Türkiye birincisi ve üçüncüsü, Medipol Üniversitesi'ni tercih etti



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MF3 puan türünde Türkiye birincisi Beyza Gürbüz, Türkiye üçüncüsü Muhammed Furkan Daşdelen ve MF4'te Türkiye üçüncüsü, MF3'te ise Türkiye yedincisi olan Züleyha Seyhan üniversite eğitimi için Medipol Üniversitesi'ni seçti.



LYS'nin 3 şampiyonun dışında LYS maratonunu yüksek dereceyle tamamlayan yaklaşık 10 öğrenci daha Medipol'de tıp eğitimi alacak. Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, 10 kişilik kontenjanının tamamını LYS'yi ilk 134'te tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti.



Şampiyon öğrencilerden Beyza Gürbüz, akademik alanda hızlı bir şekilde yol alabilme imkanının tercihlerinde belirleyici olduğunu belirterek, kendisini araştırma alanında geliştirmek istediğini ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışı olanaklarından dolayı Medipol'de eğitim görmek istediğini söyledi.



Türkiye üçüncüsü Muhammed Furkan Daşdelen ise Türk toplumunun iş garantisi nedeniyle en zeki ve başarılı öğrencileri tıp okumaya yönlendirdiğinden yakınarak, bu gençlerin sadece hekim olmaktansa bilim insanı olarak ülkeye daha faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.



MF4'te Türkiye üçüncüsü, MF3'te ise Türkiye Yedincisi olan Züleyha Seyhan da Medipol'de eğitim gören öğrencilerle yaptığı görüşmelerde hem kendilerine hem de okullarına duydukları güveni hissettiğini bunun da Medipol’ü tercih etmesinde etkili olduğunu dile getirdi.



İLK YIL ABD'DE DİL EĞİTİMİ



Şampiyon öğrenciler, Medipol'deki tıp eğitimleri öncesinde, Mütevelli Heyet bursuyla gidecekleri ABD'de dil eğitimi alacak. Başarılı öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde pratik eğitim imkanı elde edebilecek.



Öğrenciler, Türkiye'nin tıbbi-biyolojik araştırma merkezlerinden biri olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi'nde de bilimsel çalışmalara katılma fırsatını yakalayacak.